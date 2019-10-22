"Реал" предложил одного из своих игроков в обмен на Эриксена

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"Реал" предложил одного из своих игроков в обмен на Эриксена

Мадридский "Реал" намерен расстаться с полузащитником Браимом Диасом и хочет использовать его в сделке по трансферу полузащитника "Тоттенхэма" Кристиана Эриксена, сообщает AS.

По сведениям издания, королевский клуб хочет приобрести датчанина в зимнее трансферное окно и для снижения его стоимости хочет отдать "шпорам" Диаса. Впрочем, Эриксеном также интересуются "Ювентус", "Бавария" и ПСЖ.

Диас перешел в "Реал" из "Манчестер Сити" в январе 2019 года за 17 миллионов евро. Всего 20-летний хавбек провел за мадридский клуб 12 матчей во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал две результативные передачи.

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Mutaloff
Mutaloff

Не проще просто заранее с разрешения клуба заключить контракт и все дела?

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