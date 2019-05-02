"Реал" предложил ПСЖ купить Бэйла
Мадридский "Реал" пытается избавиться от валлийского нападающего Гарета Бэйла и предложил его ПСЖ, сообщает Ok Diario.
По сведениям издания, парижский клуб пока не ответил испанцам насчет трансфера форварда.
Ранее сообщалось, что "Реал" хочет получить за Бэйла 130 миллионов евро. Впрочем, сам игрок не хочет уходить из команды.
В нынешнем сезоне 29-летний Бэйл провел за "Реал" 42 матча во всех турнирах, в которых забил 14 голов и отдал шесть результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.
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|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|35
|83
|2
|Атлетико Мадрид
|35
|74
|3
|Реал Мадрид
|35
|65
|4
|Хетафе
|35
|55
|5
|Севилья
|35
|55
|6
|Валенсия
|35
|52
|7
|Атлетик Бильбао
|35
|50
|8
|Алавес
|35
|47
|9
|Реал Сосьедад
|35
|44
|10
|Эспаньол
|35
|44
|11
|Бетис
|35
|44
|12
|Эйбар
|35
|43
|13
|Леганес
|35
|42
|14
|Вильярреал
|35
|40
|15
|Сельта Виго
|35
|37
|16
|Леванте
|35
|37
|17
|Жирона
|35
|37
|18
|Реал Вальядолид
|35
|35
|19
|Райо Вальекано
|35
|31
|20
|Уэска
|35
|30