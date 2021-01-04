"Реал" предложил Рамосу два варианта контракта
Появились детали переговоров между мадридским "Реалом" и защитником команды Серхио Рамосом по новому контракту.
Клуб готов рассмотреть два варианта соглашения: контракт на один год с сохранением текущей зарплаты или на два года, но зарплата будет снижена на 10%, заявил в передаче Jugones на El Chiringuito TV журналист Хосе Педрероль.
Напомним, СМИ сообщали об заинтересованности в услугах испанца ряда клубов. В частности назывался "Манчестер Сити".
В сезоне 2020/2021 Ла Лиги защитник выходил на поле в 13 матчах и отметился 2 голами.
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|Атлетико Мадрид
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|Реал Сосьедад
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|7
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|Атлетик Бильбао
|20
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|Вильярреал
|20
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|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
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|12
|Леванте
|20
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|14
|Алавес
|20
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|20
|22
|16
|Эйбар
|20
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|20
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|Сельта Виго
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