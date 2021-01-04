"Реал" предложил Рамосу два варианта контракта

Появились детали переговоров между мадридским "Реалом" и защитником команды Серхио Рамосом по новому контракту.

Клуб готов рассмотреть два варианта соглашения: контракт на один год с сохранением текущей зарплаты или на два года, но зарплата будет снижена на 10%, заявил в передаче Jugones на El Chiringuito TV журналист Хосе Педрероль.

Напомним, СМИ сообщали об заинтересованности в услугах испанца ряда клубов. В частности назывался "Манчестер Сити".