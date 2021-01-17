"Реал" предложил Рамосу годичный контракт со сниженной на 10% зарплатой

Теги серхио рамосреал мадридфлорентино перес

"Реал" предложил Рамосу годичный контракт со сниженной на 10% зарплатойСерхио Рамос до сих пор не продлил контракт с "Реалом". Стороны не могут сойтись в условиях сделки, сообщает ABC.

Мадридцы предлагают 34-летнему игроку контракт на один год и оклад 10,8 млн евро, что на 10% меньше, чем футболист зарабатывает сейчас. Снижение зарплаты вызвано пандемией коронавируса.

Однако, испанец хочет, чтобы соглашение было рассчитано на 2 года и зарплата осталась прежней, то есть 12 млн после уплаты налогов.  

Президент "Реала" Флорентино Перес обсудить детали с Рамосом лично, не привлекая людей со стороны. Такое желание возникло после того, как в прессу просочились детали контракта.

Читать также: "Реал" теряет Рамоса | http://soccernews.ru
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