"Реал" предложил Роналду улучшенный контракт

"Реал" предложил лидеру команды Криштиану Роналду улучшенный контракт.

Как сообщает Cadena Cope, по новому соглашению футболист будет зарабатывать до 32,5 миллиона евро.

Базовый оклад составит 25 миллионов, остальное он будет получать в виде бонусов. Так, 2 миллиона евро будет начислено на счета португальца за победу в Лиге Чемпионов, 1,5 миллиона – за победу в чемпионате Испании, 1 миллион – за Кубок Испании, 1 миллион – за выигранный "Золотой мяч" и так далее.

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