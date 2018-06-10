"Реал" предложил Роналду улучшенный контракт

Мадридский "Реал" предложил своему ведущему бомбардиру Криштиану Роналду улучшенный контракт, информирует Sunday Express.

Так, по сведениям источника, королевский клуб готов подписать новое соглашение с 33-летним форвардом, по которому зарплата игрока увеличится до 32,5 миллионов евро в год. Сам португалец желает получать на "Сантьяго Бернабеу" минимум 40 миллионов евро за сезон.

Напомним, Роналду остался доволен базой "Сатурн" в Кратове. | soccernews.ru