"Реал" предложил Солари остаться в системе клуба

Теги реал мадридсантьяго соларизинедин зидан

"Реал" предложил Солари остаться в системе клуба

Сегодня, 11 марта, "Реал" объявил о том, что новым главным тренером клуба стал Зинедин Зидан.

Контракт француза рассчитан до 30 июня 2022 года. На данном посту он сменил 42-летнего аргентинца Сантьяго Солари.

"Реал" предложил уже бывшему тренеру остаться в системе клуба. 

"Реал" высоко оценивает работу, проделанную Сантьяго Солари и его преданность клубу", - говорится в сообщении.

Зидан уже возглавлял "Реал" с 2016 по 2018 год. Под его руководством команда трижды выигрывала Лигу чемпионов, дважды - Суперкубок УЕФА, клубный чемпионат мира,  чемпионат и Суперкубок Испании.

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