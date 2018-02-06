"Реал" предложил своего форварда "Манчестер Юнайтед"

Мадридский "Реал" предложил своего форварда Карима Бензема английскому "Манчестер Юнайтед", информирует goal.com со ссылкой на испанскую прессу.

Сообщается, что королевский клуб намерен расстаться со своим 30-летним нападающим следующим летом, и одним из вариантов трудоустройства француза "сливочными" были выбраны "красные дьяволы", главный тренер которых Жозе Моуринью хорошо знает лучшие качества игрока.

В нынешнем сезоне Бензема забил 6 мячей и сделал 5 результативных передач в 24 матчах за "Реал".

Напомним, Перес рассматривает вариант с приобретением ключевого игрока "Атлетико". | soccernews.ru