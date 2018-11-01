"Реал" предложил "Ювентусу" громкий обмен игроками

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"Реал" предложил "Ювентусу" громкий обмен игроками

Мадридский "Реал" предложил туринскому "Ювентусу" громкий обмен игроками, сообщает Tuttosport.

По сведениям издания, королевский клуб готов отпустить в Италию своего левого защитника Марсело, а в свои ряды хочет заполучить Алекса Сандро, выступающего на аналогичной позиции.

Стоит отметить, что в такой сделке заинтересованы обе стороны. "Сливочные" избавятся от возрастного футболиста, недавно изъявившего желание воссоединиться с Криштиану Роналду. А "бьянконери", в свою очередь, расстанутся с фулбеком, с которым не удаётся договориться о продлении контракта.

30-летний Марсело выступает за "Реал" с 2007 года, сыграл 462 матча, забил 36 голов и сделал 86 ассистов.

27-летний Сандро выступает за "Ювентус" с 2015 года, сыграл 127 матчей, забил 9 голов и сделал 18 ассистов.

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Комментарии
ДЫРЯВЫЙ ВАХТАНГ

Неужели педики опять сойдуться и будут вместе

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Генич

пальцы так и манят дырочника Марсело,всё-таки надо признать РОналду педик что надо!!!!!!!!!

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ИЗВРАЩЕНЕЦ

Я тебя жду любимый Марсик! Твоя попка лучше всех!

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Мария Ивановна

Хочешь и его изнасиловать в зад подлец?

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ИЗВРАЩЕНЕЦ

У нас Мария Ивановна, любовь по согласию.

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