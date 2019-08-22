"Реал" предложил за Неймара троих футболистов с доплатой
Мадридский "Реал" не оставляет попыток заполучить нападающего ПСЖ Неймара, сообщает L'Equipe.
По сведениям издания, королевский клуб сделал парижанам новое предложение о трансфере звёздного бразильца.
"Бланкос" готовы заплатить 100 миллионов евро, а также отправить во французскую столицу троих своих игроков - Кейлора Наваса, Хамеса Родригеса и Гарета Бэйла.
Впрочем, такие условия ПСЖ не устроили, вследствие чего "Реал" получил отказ. За Неймара также борется "Барселона".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|1
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|2
|Севилья
|1
|3
|3
|Мальорка
|1
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|4
|Реал Вальядолид
|1
|3
|5
|Атлетик Бильбао
|1
|3
|6
|Атлетико Мадрид
|1
|3
|7
|Алавес
|1
|3
|8
|Осасуна
|1
|3
|9
|Гранада
|1
|1
|10
|Вильярреал
|1
|1
|11
|Реал Сосьедад
|1
|1
|12
|Валенсия
|1
|1
|13
|Эйбар
|1
|0
|14
|Бетис
|1
|0
|15
|Барселона
|1
|0
|16
|Хетафе
|1
|0
|17
|Леганес
|1
|0
|18
|Леванте
|1
|0
|19
|Сельта Виго
|1
|0
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