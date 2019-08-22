"Реал" предложил за Неймара троих футболистов с доплатой

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"Реал" предложил за Неймара троих футболистов с доплатой

Мадридский "Реал" не оставляет попыток заполучить нападающего ПСЖ Неймара, сообщает L'Equipe.

По сведениям издания, королевский клуб сделал парижанам новое предложение о трансфере звёздного бразильца.

"Бланкос" готовы заплатить 100 миллионов евро, а также отправить во французскую столицу троих своих игроков - Кейлора Наваса, Хамеса Родригеса и Гарета Бэйла.

Впрочем, такие условия ПСЖ не устроили, вследствие чего "Реал" получил отказ. За Неймара также борется "Барселона".

Не пропустите: "Реал" определился с размером предложения по Эриксену. | http://soccernews.ru
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