"Реал" предложил Зидану две альтернативы Погба

1 Теги реал мадридполь погбазинедин зиданкристиан эриксендонни ван де бек

"Реал" предложил Зидану две альтернативы Погба

Переход полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба в мадридский "Реал" может не состояться, сообщает Marca.

По сведениям издания, руководители королевского клуба выступают против трансфера звёздного француза, за которого требуют около 180 миллионов евро.

Члены правления "бланкос" считают, что стоимость хавбека "красных дьяволов" не соответствует уровню его игры.

В связи с этим главному тренеру команды Зинедину Зидану, который настаивает на покупке Погба, предложены две альтернативы.

Речь идёт о Кристиане Эриксене из "Тоттенхэма" и Донни ван де Беке из "Аякса". Цена датчанина оценивается в 85 миллионов евро, а голландца - в 25 миллионов. 

Не пропустите: Представители "Реала" отправились во Францию на переговоры с игроком "Лиона". | http://soccernews.ru
��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

andi
андрей

ЭЛИКСОН и ДЕ БЕК смотрятся по лучше распиаренного Погба.

Ответить

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Официально: Эррера покидает "Манчестер Юнайтед"

Официально: Эррера покидает "Манчестер Юнайтед"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити Манчестер Сити 37 95
2 Ливерпуль Ливерпуль 37 94
3 Челси Челси 37 71
4 Тоттенхэм Тоттенхэм 37 70
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 37 67
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 37 66
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 37 57
8 Эвертон Эвертон 37 53
9 Лестер Сити Лестер Сити 37 51
10 Уотфорд Уотфорд 37 50
11 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 37 49
12 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 37 46
13 Борнмут Борнмут 37 45
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 37 42
15 Бернли Бернли 37 40
16 Саутгемптон Саутгемптон 37 38
17 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 37 36
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 37 31
19 Фулхэм Фулхэм 37 26
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 37 15
Полная таблица

топ-5 тегов