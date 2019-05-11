"Реал" предложил Зидану две альтернативы Погба

Переход полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба в мадридский "Реал" может не состояться, сообщает Marca.

По сведениям издания, руководители королевского клуба выступают против трансфера звёздного француза, за которого требуют около 180 миллионов евро.

Члены правления "бланкос" считают, что стоимость хавбека "красных дьяволов" не соответствует уровню его игры.

В связи с этим главному тренеру команды Зинедину Зидану, который настаивает на покупке Погба, предложены две альтернативы.

Речь идёт о Кристиане Эриксене из "Тоттенхэма" и Донни ван де Беке из "Аякса". Цена датчанина оценивается в 85 миллионов евро, а голландца - в 25 миллионов.

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