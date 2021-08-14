"Реал" предложит 150 миллионов евро за Мбаппе, но при одном условии

Фото инстаграм Килиана Мбаппе

Мадридский "Реал" ещё не определился с размером предложения по трансферу нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе.

По информации AS, максимальная сумма, которую "сливочные" готовы заплатить за француза - 150 миллионов евро.

Однако королевский клуб сделает такой оффер только в случае продажи полузащитника Мартина Эдегора хотя бы за 50 миллионов.

Напомним, что "Реал" хочет купить Мбаппе уже в августе, однако руководство ПСЖ наотрез отказывается отпускать одного из своих лидеров.

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