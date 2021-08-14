"Реал" предложит 150 миллионов евро за Мбаппе, но при одном условии
Мадридский "Реал" ещё не определился с размером предложения по трансферу нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе.
По информации AS, максимальная сумма, которую "сливочные" готовы заплатить за француза - 150 миллионов евро.
Однако королевский клуб сделает такой оффер только в случае продажи полузащитника Мартина Эдегора хотя бы за 50 миллионов.
Напомним, что "Реал" хочет купить Мбаппе уже в августе, однако руководство ПСЖ наотрез отказывается отпускать одного из своих лидеров.
Не пропустите: "Реал" отреагировал на слухи о переходе в другой чемпионат. | http://soccernews.ru
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|Бетис
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|Реал Вальядолид
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