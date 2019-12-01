"Реал" предложит "Арсеналу" крупную сумму и одного игрока за Обамеянга

Мадридский "Реал" намерен в зимнее трансферное окно купить габонского нападающего лондонского "Арсенала" Пьера-Эмерика Обамеянга, сообщает El Desmarque.

По сведениям издания, королевский клуб готов заплатить за футболиста 82 миллиона евро и отдать колумбийского полузащитника Хамеса Родригеса. Пока неизвестно, как может отреагировать на подобное предложение английский клуб.

В нынешнем сезоне 30-летний Обамеянг провел за "Арсенал" 16 матчей во всех турнирах и забил 10 голов. На счету 28-летнего Хамеса один мяч и один голевой пас в девяти поединках.

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