"Реал" предложит "Челси" громкий обмен игроками

Фото твиттер Эдена Азара

Вингер мадридского "Реала" Эден Азар может вернуться в "Челси" в рамках обмена между клубами, сообщает El Nacional.

По информации источника, королевский клуб готов отдать бельгийца с доплатой взамен на защитника Риса Джеймса.

"Сливочные" нуждаются в усилении правого фланга обороны из-за высокой травматичности Дани Карвахаля.

Рыночная стоимость Азара оценивается в 25 миллионов евро, Джеймса – в 55 миллионов.

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