"Реал" предложит "Манчестер Юнайтед" приобрести Бэйла за 90 миллионов евро

Теги манчестер юнайтедреал мадридгарет бэйл

"Реал" предложит "Манчестер Юнайтед" приобрести Бэйла за 90 миллионов евроМадридский "Реал" сделает предложение английскому "Манчестер Юнайтед" по своему вингеру Гарету Бэйлу, информирует The Sun.

Так, по сведениям издания, королевский клуб предложит "красным дьяволам", которое уже долгое время интересуются валлийцем, приобрести его, выложив 90 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Бэйл забил 3 мяча и сделал 4 результативные передачи в 9 матчах за "Реал".

Напомним, Перес представил Зидану список из трех форвардов, которых он готов будет заполучить в "Реал" зимой. | soccernews.ru

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