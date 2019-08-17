"Реал" предложит "Милану" своего игрока

Мадридский "Реал" ищет варианты трудоустройства для своего нападающего Мариано Диаса.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, одним из возможных сценариев является продажа доминиканца в "Милан".

В королевском клубе знают о проблемах "россонери" в атаке, поэтому хотят предложить им услуги 26-летнего форварда.

Напомним, что Мариано вернулся в "Реал" прошлым летом из "Лиона", но не смог закрепиться в составе.

В минувшем сезоне футболист забил 4 гола в 19 матчах. Его рыночная стоимость – 20 миллионов евро.

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