"Реал" предложит "Наполи" обменяться игроками
Мадридский "Реал" готовит предложение по защитнику "Наполи" Калиду Кулибали, сообщает испанская пресса.
Королевский клуб намерен предложить неаполитанцам обмен сенегальского центрбека на Хамеса Родригеса с доплатой в размере 70 миллионов евро.
Конкуренцию "сливочным" может составить "Манчестер Сити", который уже пытался купить звёздного африканца за сумму около 110 миллионов евро.
Сам Кулибали хочет покинуть "Наполи", особенно на фоне вероятного неучастия команды в следующем розыгрыше Лиги Чемпионов.
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