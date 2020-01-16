"Реал" предложит "Наполи" обменяться игроками

Теги реал мадриднаполиманчестер ситикалиду кулибалихамес родригестрансферы

"Реал" предложит "Наполи" обменяться игроками

Мадридский "Реал" готовит предложение по защитнику "Наполи" Калиду Кулибали, сообщает испанская пресса.

Королевский клуб намерен предложить неаполитанцам обмен сенегальского центрбека на Хамеса Родригеса с доплатой в размере 70 миллионов евро.

Конкуренцию "сливочным" может составить "Манчестер Сити", который уже пытался купить звёздного африканца за сумму около 110 миллионов евро.

Сам Кулибали хочет покинуть "Наполи", особенно на фоне вероятного неучастия команды в следующем розыгрыше Лиги Чемпионов.

Не пропустите: "Реал" вернул Лунина из аренды в "Вальядолиде" и отправил его в клуб Сегунды. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Крицюк летом уйдёт из "Краснодара"

Крицюк летом уйдёт из "Краснодара"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 19 40
2 Реал Мадрид Реал Мадрид 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 19 35
4 Севилья Севилья 19 35
5 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 19 31
6 Валенсия Валенсия 19 31
7 Хетафе Хетафе 19 30
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 19 29
9 Вильярреал Вильярреал 19 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Леванте Леванте 19 26
12 Осасуна Осасуна 19 24
13 Бетис Бетис 19 24
14 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 19 21
15 Алавес Алавес 19 20
16 Эйбар Эйбар 19 19
17 Сельта Виго Сельта Виго 19 15
18 Мальорка Мальорка 19 15
19 Леганес Леганес 19 14
20 Эспаньол Эспаньол 19 11
Полная таблица

топ-5 тегов