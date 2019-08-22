"Реал" предложит ПСЖ очередной вариант по трансферу Неймара

Мадридский "Реал" не оставляет попыток осуществить трансфер бразильского нападающего ПСЖ Неймара и собирается предложить вариант с обменом, сообщает журналист Гильем Балаге.

По данным источника, королевский клуб готов заплатить за форварда определенную сумму, а также отдать вратаря Кейлора Наваса, нападающего Луку Йовича, а также еще одного игрока.

Напомним, что 27-летний Неймар принял решение покинуть ПСЖ в летнее трансферное окно, хотя его контракт с клубом действует до лета 2022 года. Также форвардом интересуются "Ювентус" и "Барселона".

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