Летом 2019 года мадридский "Реал" предложит "Тоттенхэму" громкий обмен игроками, сообщает испанская пресса.

Президент королевского клуба Флорентино Перес готов отпустить в Лондон вингера Гарета Бэйла в обмен на полузащитника Кристиана Эриксена.

При этом руководитель "бланкос" рассчитывает взамен звёздного валлийца заполучить не только датского хавбека, но и 30 миллионов евро в придачу.

29-летний Бэйл в текущем сезоне сыграл за "Реал" 23 матча, забил 10 мячей и сделал 5 ассистов. В активе 26-летнего Эриксена 27 игр в составе "Тоттенхэма", в которых он отличился 6 голами и 9 результативными передачами.

Не пропустите: Ван дер Ваарт ярко высказался о "Реале" и ситуации с Иско. | http://soccernews.ru