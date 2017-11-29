"Реал" предложит за Неймара 250 миллионов евро

"Реал" хочет купить бразильского нападающего ПСЖ Неймара, сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, королевский клуб намерен приобрести футболиста следующим летом и готов заплатить за него 250 миллионов евро.

Сам форвард не прочь сменить клуб, так как разочарован переходом в ПСЖ.

Напомним, что ПСЖ купил 25-летнего Неймара минувшим летом за 222 миллиона евро у "Барселоны".

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