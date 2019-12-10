"Реал" предоставил базу "Локомотиву" для подготовки к матчу с "Атлетико"
Мадридский "Реал" помог "Локомотиву" в организации тренировочного процесса в испанской столице.
Королевский клуб предоставил "железнодорожникам" собственную базу в Вальдебебас для подготовки к матчу шестого тура группового этапа Лиги Чемпионов против "Атлетико".
Пресс-служба "Локо" в твиттере поблагодарила "сливочных" за гостеприимство.
Спасибо за гостеприимство @realmadrid #АтлетикоЛоко | #ЛигаЧемпионов | #UCL | #AtletiFCLM | #FCLM pic.twitter.com/VCVfo2tRId— ФК «Локомотив» (@fclokomotiv) December 9, 2019
Напомним, что матч "Атлетико" - "Локомотив" состоится в среду, 11 декабря, в 23:00 по московскому времени.
Не пропустите: Основной вратарь "Локомотива" пропустит матч с "Атлетико" в Лиге Чемпионов. | http://soccernews.ru
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