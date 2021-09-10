"Реал" предоставит бесплатные билеты на матч с "Сельтой" работникам Сантьянго Бернабеу

Фото: твиттер Nuevo Santiago Bernabeu/Автор неизвестен

В это воскресенье, 12 сентября мадридский "Реал" впервые с 1 марта 2020 года сыграет домашний матч на Сантьяго Бернабеу в присутствии зрителей. Матч против "Сельты" в рамках четвертого тура Примеры начнется в 22:00 по московскому времени.

Как сообщает журналист Серхио Киранте, "сливочные" предоставят многим сотрудникам, которые работали над ремонтом стадиона бесплатные билеты на этот матч.

В то же время Мельчор Руис сообщает, что на матче сможет присутствовать в общей сложности 20 тысяч болельщиков.

Напомним, что Сантьяго Бернабеу находится на реконструкции, которая не смотря ни на что не мешает проводить матчи.

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