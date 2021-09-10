"Реал" предоставит бесплатные билеты на матч с "Сельтой" работникам Сантьянго Бернабеу
Фото: твиттер Nuevo Santiago Bernabeu/Автор неизвестен
В это воскресенье, 12 сентября мадридский "Реал" впервые с 1 марта 2020 года сыграет домашний матч на Сантьяго Бернабеу в присутствии зрителей. Матч против "Сельты" в рамках четвертого тура Примеры начнется в 22:00 по московскому времени.
Как сообщает журналист Серхио Киранте, "сливочные" предоставят многим сотрудникам, которые работали над ремонтом стадиона бесплатные билеты на этот матч.
В то же время Мельчор Руис сообщает, что на матче сможет присутствовать в общей сложности 20 тысяч болельщиков.
Напомним, что Сантьяго Бернабеу находится на реконструкции, которая не смотря ни на что не мешает проводить матчи.
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|Реал Сосьедад
|20
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|Валенсия
|20
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|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
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|20
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|Эспаньол
|20
|14