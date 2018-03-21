"Реал" предпочел трансферу Кейна подписание другого форварда

Теги тоттенхэмреал мадридроберт левандовскибавария мюнхенхарри кейн

"Реал" предпочел трансферу Кейна подписание другого форвардаМадридский "Реал" отказался от идеи с приобретением форварда лондонского "Тоттенхэма" Харри Кейна, информирует AS.

Так, по сведениям издания, королевский клуб решил сосредоточить свои усилия над трансфером другого нападающего - Роберта Левандовски из мюнхенской "Баварии", с которым "сливочные" уже достигли соглашения по условиям личного контракта.

Напомним, покупку Левандовски уже одобрил Зидан. | soccernews.ru

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