"Реал" предпримет попытки заполучить центрбека, которым интересовалась "Барселона"

Мадридский "Реал" намерен укрепить центр своей обороны защитником "Атлетика" из Бильбао Эмериком Ляпортом.

Как информирует испанская пресса, "сливочные" планируют предпринять попытки убедить 23-летнего бека, который выразил желание выступать за каталонскую "Барселону", принять их предложение и стать игроком королевского клуба.

Отметим, что "Барса" интересовалась Ляпортом на протяжении последних нескольких трансферных окон.

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