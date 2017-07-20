"Реал" предпримет попытки заполучить центрбека, которым интересовалась "Барселона"

Теги реал мадридэмерик ляпортбарселонаатлетик бильбао

"Реал" предпримет попытки заполучить центрбека, которым интересовалась "Барселона"Мадридский "Реал" намерен укрепить центр своей обороны защитником "Атлетика" из Бильбао Эмериком Ляпортом.

Как информирует испанская пресса, "сливочные" планируют предпринять попытки убедить 23-летнего бека, который выразил желание выступать за каталонскую "Барселону", принять их предложение и стать игроком королевского клуба.

Отметим, что "Барса" интересовалась Ляпортом на протяжении последних нескольких трансферных окон.

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