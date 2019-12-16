"Реал" предпримет расширенные меры безопасности перед матчем с "Барселоной"

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"Реал" предпримет расширенные меры безопасности перед матчем с "Барселоной"

"Реал" хочет расширить меры безопасности перед перенесенным матчем 10-го тура чемпионата Испании с "Барселоной". Об этом сообщает El Chiringuito.

Напомним, встреча была отложена до 18 декабря из-за политических протестов в Каталонии.

Команда мадридцев отправится на матч на двух автобусах: в одном будут футболисты, в другом - персонал. Их будет сопровождать 12 полицейских фургонов.

Матч "Барселона" - "Реал" состоится на "Камп Ноу". Начало - в 22:00 (мск).

После 16 туров Примеры у обеих команд по 35 очков.

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