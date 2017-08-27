"Реал" предпринимал попытки перехватить Дембеле у "Барселоны"

Теги барселонареал мадридборуссия дортмундусман дембеле

"Реал" предпринимал попытки перехватить Дембеле у "Барселоны"Мадридский "Реал" предпринимал попытки перехватить вингера дортмундской "Боруссии" Усмана Дембеле у каталонской "Барселоны".

Эту информацию, как информирует El Mundo Deportivo, подтвердили в стане "шершней". Так, было сказано, что королевский клуб вступал в контакт с немецким клубом по возможному трансферу 20-летнего француза и до последнего момента рассматривал возможность приобретения перспективного француза.

Напомним, на тренировке "Реала" едва не случился конфликт с участием Карвахаля. | soccernews.ru

комментарии
а

хуй мадрид педики у реала всегда был есть и будут

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ПАЦАН

ХУЙ ИМ

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Клоп

это вам теперь с этим в хуем в составе жить

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Клоп Пидр

тебе два хуя

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