"Реал" предпринимал попытки перехватить Дембеле у "Барселоны"

Мадридский "Реал" предпринимал попытки перехватить вингера дортмундской "Боруссии" Усмана Дембеле у каталонской "Барселоны".

Эту информацию, как информирует El Mundo Deportivo, подтвердили в стане "шершней". Так, было сказано, что королевский клуб вступал в контакт с немецким клубом по возможному трансферу 20-летнего француза и до последнего момента рассматривал возможность приобретения перспективного француза.

Напомним, на тренировке "Реала" едва не случился конфликт с участием Карвахаля. | soccernews.ru