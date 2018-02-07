"Реал" предпринял первые шаги по подписанию Азара

Мадридский "Реал" предпринял первые шаги по подписанию вингера лондонского "Челси" Эдена Азара, информирует goal.com со ссылкой на испанскую прессу.

Сообщается, что королевский клуб вышел на контакт с представителями 27-летнего бельгийца. Предварительные переговоры добавили оптимизма руководству "сливочных" в вопросе возможного переезда лидера "аристократов" на "Сантьяго Бернабеу".

В нынешнем сезоне Азар забил 13 мячей и сделал 9 результативных передач в 35 играх за "Челси".

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