"Реал" представил Азара

"Реал" провел презентацию бельгийского нападающего Эдена Азара, сообщает официальный твиттер клуба.

Мероприятие состоялось на клубном стадионе королевского клуба "Сантьяго Бернабеу". Форвард вышел на арену и поцеловал эмблему "Реала".

Напомним, что 28-летний Азар перешел в "Реал" из "Челси" за 100 миллионов евро. Эта сумма может увеличиться еще на 45 миллионов за счет бонусов. Форвард подписал с "Реалом" контракт до лета 2024 года. Ранее футболист также выступал за "Лилль". За сборную Бельгии сыграл 102 матча и забил 30 голов. Двукратный чемпион Англии, чемпион Франции, обладатель Кубка Англии, обладатель Кубка Франции, обладатель Кубка английской лиги, победитель Лиги Европы. Ориентировочная стоимость игрока составляет 150 миллионов евро.

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