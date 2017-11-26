"Реал" представил бюст Роналду для клубного музея

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"Реал" представил бюст Роналду для клубного музея

В клубном музее "Реала" выставили бюст в честь португальского нападающего Криштиану Роналду.

Его автором стал Наварро Артегао, создавший бюст для своего сына, который является фанатом португальца.

Фото: Бюст Роналду в музее.

Напомним, что 32-летний Роналду является лучшим бомбардиром в истории "Реала" с 417 мячами.

Не пропустите: Роналду провел переговоры о своем уходе из "Реала". | http://soccernews.ru

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