"Реал" представил бюст Роналду для клубного музея

В клубном музее "Реала" выставили бюст в честь португальского нападающего Криштиану Роналду.

Его автором стал Наварро Артегао, создавший бюст для своего сына, который является фанатом португальца.

Фото: Бюст Роналду в музее.

Напомним, что 32-летний Роналду является лучшим бомбардиром в истории "Реала" с 417 мячами.

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