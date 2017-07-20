"Реал" представил Дани Себальоса

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"Реал" представил Дани Себальоса

20 июля на домашнем стадионе мадридского "Реала" "Сантьяго Бернабеу" состоялась презентация новичка королевского клуба Дани Себальоса.

"Мне хотелось бы выразить благодарность президенту "Реала" Флорентино Пересу за доверие. У меня не было никакой возможности отказать "Реалу", поскольку я с детства мечтал играть за этот клуб. Я пришёл, чтобы выкладываться за эту футболку до конца и сделать историю клуба ещё более великой" - цитирует 20-летнего футболиста официальный сайт "сливочных".

Напомним, что "Реал" заплатил за Себальоса 17 миллионов евро. Игрок молодёжной сборной Испании заключил с клубом контракт до лета 2023 года.

Не пропустите: Текущим летом на трансферах "Реал" заработал почти 140 миллионов евро. | http://soccernews.ru

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