"Реал" представил домашнюю форму на следующий сезон
Мадридский "Реал" провёл презентацию новой домашней формы, в которой команда будет играть в сезоне 2019/20.
Экипировка выполнена в традиционном белом цвете и украшена золотыми полосками. Технический спонсор клуба - Adidas.
⚪ Nuestra nueva primera equipación 2019/20 de @adidasfootball.— Real Madrid C.F.⚽ (@realmadrid) 7 июня 2019 г.
Inspired by glory. Created to demand it.
https://t.co/I6nlBSIYzf#HalaMadrid | #DareToCreate pic.twitter.com/ZsKfPmx6rV
Напомним, что в минувшем сезоне "Реал" выиграл только Клубный Чемпионат Мира, а в Примере финишировал на третьем месте.
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|Команда
|М
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|1
|Барселона
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|87
|2
|Атлетико Мадрид
|38
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|3
|Реал Мадрид
|38
|68
|4
|Валенсия
|38
|61
|5
|Хетафе
|38
|59
|6
|Севилья
|38
|59
|7
|Эспаньол
|38
|53
|8
|Атлетик Бильбао
|38
|53
|9
|Реал Сосьедад
|38
|50
|10
|Бетис
|38
|50
|11
|Алавес
|38
|50
|12
|Эйбар
|38
|47
|13
|Леганес
|38
|45
|14
|Вильярреал
|38
|44
|15
|Леванте
|38
|44
|16
|Реал Вальядолид
|38
|41
|17
|Сельта Виго
|38
|41
|18
|Жирона
|38
|37
|19
|Уэска
|38
|33
|20
|Райо Вальекано
|38
|32