"Реал" представил домашнюю форму на следующий сезон

2 Теги реал мадрид

"Реал" представил домашнюю форму на следующий сезон

Мадридский "Реал" провёл презентацию новой домашней формы, в которой команда будет играть в сезоне 2019/20.

Экипировка выполнена в традиционном белом цвете и украшена золотыми полосками. Технический спонсор клуба - Adidas.

Напомним, что в минувшем сезоне "Реал" выиграл только Клубный Чемпионат Мира, а в Примере финишировал на третьем месте.

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Комментарии

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Бадр Хари из Марокко
Бадр Хари из Марокко

Перес: Бэйл, мы больше не нуждаемся в твоих услугах. Бэйл: Я никуда не уйду. ... Перес: Бэйл, завтра у нас презентация новой формы, тебе приходить не надо. Бэйл: Я приду.

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МАДРИД
МАДРИД

Пока эти престарелые инвалиды Бейл, Рамос, Модрич и Бензема будут играть, не видать Реалу побед!

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