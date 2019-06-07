"Реал" представил домашнюю форму на следующий сезон

Мадридский "Реал" провёл презентацию новой домашней формы, в которой команда будет играть в сезоне 2019/20.

Экипировка выполнена в традиционном белом цвете и украшена золотыми полосками. Технический спонсор клуба - Adidas.

Напомним, что в минувшем сезоне "Реал" выиграл только Клубный Чемпионат Мира, а в Примере финишировал на третьем месте.

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