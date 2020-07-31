"Реал" представил два комплекта формы на следующий сезон

Мадридский "Реал" провёл презентацию формы, в которой команда будет играть в домашних и гостевых матчах следующего сезона.

В родных стенах "сливочные" продолжат выходить на поле в белой экипировке.

¡NUEVA EQUIPACIÓN!

Nada menos que el éxito. Presentamos la nueva primera equipación 2020/21 de @adidasfootball.#HalaMadrid | #ReadyForSport — Real Madrid C.F. (34) (@realmadrid) July 31, 2020

Для выездных игр у столичной команды теперь будет розовый комплект.

✌️ Aquí tenéis nuestra nueva segunda equipación 2020/21 de @adidasfootball.

Fabricada para aguantar la presión.#HalaMadrid | #ReadyForSport — Real Madrid C.F. (34) (@realmadrid) July 31, 2020

Технический спонсор королевского клуба - компания Adidas.

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