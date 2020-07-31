"Реал" представил два комплекта формы на следующий сезон

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"Реал" представил два комплекта формы на следующий сезон

Мадридский "Реал" провёл презентацию формы, в которой команда будет играть в домашних и гостевых матчах следующего сезона.

В родных стенах "сливочные" продолжат выходить на поле в белой экипировке.

Для выездных игр у столичной команды теперь будет розовый комплект.

Технический спонсор королевского клуба - компания Adidas.

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