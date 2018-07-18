"Реал" представил эксклюзивную футболку в честь выигрыша 13-го кубка чемпионов

Теги реал мадрид

"Реал" представил эксклюзивную футболку в честь выигрыша 13-го кубка чемпионовМадридский "Реал" представил эксклюзивную футболку в честь выигрыша командой рекордного 13-го кубка чемпионов. Новая атрибутика "сливочных" уже поступила в продажу. 

Напомним, Перес анонсировал громкие подписания своим клубом. | soccernews.ru

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3 Реал Мадрид 38 76
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5 Вильярреал 38 61
6 Бетис 38 60
7 Севилья 38 58
8 Хетафе 38 55
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10 Жирона 38 51
11 Реал Сосьедад 38 49
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13 Эспаньол 38 49
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