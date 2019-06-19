"Реал" представил Ферлана Менди

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"Реал" представил Ферлана Менди

"Реал" на "Сантьяго Бернабеу" представил нового игрока команды - 24-летнего защитника Ферлана Менди.

Мадридский клуб купил француза у "Лиона" за 48 миллионов евро. Контракт рассчитан до 2025 года.

В минувшем сезоне футболист участвовал в 44 матчах за "Лион", отметившись 3 голами и 3 ассистами.

Ранее "Реал" представил новичков команду Родриго, Эдена Азара и Луку Йовича.

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