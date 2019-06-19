"Реал" представил Ферлана Менди
"Реал" на "Сантьяго Бернабеу" представил нового игрока команды - 24-летнего защитника Ферлана Менди.
Мадридский клуб купил француза у "Лиона" за 48 миллионов евро. Контракт рассчитан до 2025 года.
LIVE: @ferland_mendy's first @RealMadrid press conference! #WelcomeMendy | #RMTV https://t.co/OsyEvCvako— Real Madrid C.F. (@realmadriden) 19 июня 2019 г.
В минувшем сезоне футболист участвовал в 44 матчах за "Лион", отметившись 3 голами и 3 ассистами.
Ранее "Реал" представил новичков команду Родриго, Эдена Азара и Луку Йовича.
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