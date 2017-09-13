"Реал" представил командное фото на сезон 2017/2018

Мадриский "Реал" на своем официальном сайте представил командное фото на сезон 2017/2018.

Вместе с игроками "сливочных" и главным тренером Зинедином Зиданом в фотосессии приняли участие президент клуба Флорентино Перес и почетный президент Пако Хенто:

Напомним, Марсело продлит контракт с "Реалом".