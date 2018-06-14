"Реал" представил Лопетеги

Мадридский "Реал" провел презентацию Хулена Лопетеги в качестве нового главного тренера команды, сообщает AS.

"Это самый счастливый день в моей жизни. Помню, как в возрасте 18 лет я впервые приехал сюда вместе с моим братом. Мне повезло поиграть за "Реал", тут я понял, что такое преданность.

Я тренировал "Кастилью", а теперь получил шанс работать с первой командой", - приводит слова Лопетеги AS.

51-летний Лопетеги подписал контракт с "Реалом" до лета 2021 года.

Напомним, что Лопетеги был уволен из сборной Испании из-за переговоров с "Реалом" во время подготовки команды к Чемпионату Мира-2018.

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