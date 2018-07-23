"Реал" представил Лунина (фото)

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"Реал" представил Лунина (фото)Сегодня мадридский "Реал" официально представил украинского вратаря Андрея Лунина своим игроком. Мероприятие посетило прядка 300 болельщиков, значительная часть из которых были соотечественниками 19-летнего вратаря.

Вот как "сливочные" презентовали своего нового игрока:

Напомним, Лунин уже выступил на пресс-конференции по поводу сегодняшнего события. | soccernews.ru

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