"Реал" представил Лунина (фото)

Сегодня мадридский "Реал" официально представил украинского вратаря Андрея Лунина своим игроком. Мероприятие посетило прядка 300 болельщиков, значительная часть из которых были соотечественниками 19-летнего вратаря.

Вот как "сливочные" презентовали своего нового игрока:

Напомним, Лунин уже выступил на пресс-конференции по поводу сегодняшнего события. | soccernews.ru