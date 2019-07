"Реал" представил Милитао. Бразильцу стало плохо во время первой пресс-конференции

Мадридский "Реал" провёл презентацию своего новичка - защитника Эдера Милитао.

Напомним, что королевский клуб заплатил за бразильца 50 миллионов евро. Стороны заключили контракт до 2025 года.

Во время первой пресс-конференции у футболиста закружилась голова. Он пожаловался на плохое самочувствие и покинул мероприятие.

Militao just didn't look comfortable at all.pic.twitter.com/pisejOHJ8A