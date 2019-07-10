"Реал" представил Милитао. Бразильцу стало плохо во время первой пресс-конференции

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"Реал" представил Милитао. Бразильцу стало плохо во время первой пресс-конференции

Мадридский "Реал" провёл презентацию своего новичка - защитника Эдера Милитао.

Напомним, что королевский клуб заплатил за бразильца 50 миллионов евро. Стороны заключили контракт до 2025 года.

Во время первой пресс-конференции у футболиста закружилась голова. Он пожаловался на плохое самочувствие и покинул мероприятие.

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chester_field
chester_field

от перелёта наверное еще не отошел

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