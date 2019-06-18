"Реал" представил новичка Родриго на "Сантьяго Бернабеу"

Теги реал мадридродриго гоэс

"Реал" представил новичка Родриго на "Сантьяго Бернабеу"

"Реал" представил на клубном стадионе "Сантьяго Бернабеу" новичка нападающего Родриго Гоэса, сообщает официальный сайт клуба.

Футболист успешно прошел медицинское обследование, вышел на поле, пожонглировал мячом и поприветствовал зрителей. 

Сумма трансфера составила 45 миллионов евро.

45-летний Родриго является воспитанником "Сантоса". За бразильский клуб он провел 49 матчей во всех турнирах, в которых забил 10 голов и отдал пять результативных передач.

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