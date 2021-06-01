"Реал" представил новую домашнюю форму

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"Реал" представил новую домашнюю форму

Мадридский "Реал" провёл презентацию формы, в которой команда будет играть в домашних матчах следующего сезона.

Экипировка выполнена в белом цвете с оранжевыми и синими вставками.

Технический спонсор испанского клуба - компания Adidas.

В прошедшем сезоне "Реал" финишировал на втором месте в чемпионате Испании, а также дошёл до полуфинала Лиги Чемпионов, где уступил "Челси".

Не пропустите: "Реал" ведет переговоры с тремя тренерами. | http://soccernews.ru
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