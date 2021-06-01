"Реал" представил новую домашнюю форму
Мадридский "Реал" провёл презентацию формы, в которой команда будет играть в домашних матчах следующего сезона.
Экипировка выполнена в белом цвете с оранжевыми и синими вставками.
Технический спонсор испанского клуба - компания Adidas.
⚪ GRANDEZA ⚪#ThisIsGrandeza | @adidasfootball— Real Madrid C.F. (@realmadrid) June 1, 2021
В прошедшем сезоне "Реал" финишировал на втором месте в чемпионате Испании, а также дошёл до полуфинала Лиги Чемпионов, где уступил "Челси".
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|20
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|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
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|Вильярреал
|20
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|Гранада
|19
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|11
|Бетис
|20
|27
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|Леванте
|20
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|Осасуна
|20
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|14
|Алавес
|20
|23
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|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
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|20
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