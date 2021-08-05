"Реал" представил новую гостевую форму

Мадридский "Реал" официально презентовал новую форму, в которой команда будет играть в выездных матчах следующего сезона.

Экипировка выполнена в тёмно-синем цвете с оранжевыми вставками и граффити-элементами.

Технический спонсор испанского клуба - компания Adidas.

Для "Реала" новый сезон стартует 14 августа гостевой игрой против "Алавеса".

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