"Реал" представил новую третью форму

Мадридский "Реал" провёл презентацию новой третьей формы, в которой команда будет играть в сезоне 2019/20.

Экипировка выполнена в мятном цвете с чёрными полосками.

Технический спонсор королевского клуба - компания Adidas.

Не пропустите: Форвард "Реала" Мариано выбрал новый клуб. | http://soccernews.ru