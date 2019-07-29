"Реал" представил новую третью форму

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"Реал" представил новую третью форму

Мадридский "Реал" провёл презентацию новой третьей формы, в которой команда будет играть в сезоне 2019/20.

Экипировка выполнена в мятном цвете с чёрными полосками.

Технический спонсор королевского клуба - компания Adidas.

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