"Реал" представил третий комплект игровой формы на следующий сезон

Теги реал мадрид

"Реал" представил третий комплект игровой формы на следующий сезонМадридский "Реал" представил свой третий комплект игровой формы на сезон 2017/2018.

Напомним, "Реал" выразил недовольство календарем чемпионата Испании. | soccernews.ru

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5 Вильярреал 38 67
6 Реал Сосьедад 38 64
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8 Эспаньол 38 56
9 Алавес 38 55
10 Эйбар 38 54
11 Малага 38 46
12 Валенсия 38 46
13 Сельта Виго 38 45
14 Лас Пальмас 38 39
15 Бетис 38 39
16 Депортиво Ла-Корунья 38 36
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