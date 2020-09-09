"Реал" представил третью форму на сезон-2020/21

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"Реал" представил третью форму на сезон-2020/21

Мадридский "Реал" представил третью форму на следующий сезон.

Техническим спонсором клуба является adidas.

Футболка выполнена в черно-сером цвете в сочетании с розовыми элементами. Создатели экипировки вдохновлялись керамическими картинами на улицах столицы Испании.

По итогам прошлого сезона "Реал" стал чемпионом Испании.

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