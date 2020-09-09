"Реал" представил третью форму на сезон-2020/21
Мадридский "Реал" представил третью форму на следующий сезон.
Техническим спонсором клуба является adidas.
Haz historia con nosotros. ¡Presentamos la nueva tercera equipación 2020/21!#HalaMadrid— Real Madrid C.F. (34) (@realmadrid) September 9, 2020
Estrenando nuestra tercera equipación...— Real Madrid C.F. (34) (@realmadrid) September 9, 2020
@adidasfootball pic.twitter.com/c69TjoIrHG
Футболка выполнена в черно-сером цвете в сочетании с розовыми элементами. Создатели экипировки вдохновлялись керамическими картинами на улицах столицы Испании.
По итогам прошлого сезона "Реал" стал чемпионом Испании.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14