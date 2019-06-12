"Реал" представил Йовича

Мадридский "Реал" провел презентацию сербского нападающего Луки Йовича, сообщает официальный сайт клуба.

Мероприятие состоялось на клубном стадионе королевского клуба "Сантьяго Бернабеу".

Напомним, что 21-летний Йович перешел в "Реал" из "Айнтрахта". Сумма трансфера составила 60 миллионов евро. Форвард подписал с королевским клубом шестилетний контракт на общую сумму в 70 миллионов евро. За немецкий клуб он выступал с 2017 по 2019 годы, провел за него 75 матчей во всех турнирах и забил 36 голов. Также на его счету 6 матчей и 2 гола за сборную Сербии.

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