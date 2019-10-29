"Реал" представил заявку на игру против "Леганеса"

Теги реал мадридлеганес

"Реал" представил заявку на игру против "Леганеса"

Тренерский штаб "Реала" определился с заявкой на игру Примеры против "Леганеса".

Отметим, что в заявке не оказалось Хамеса Родригеса, Винисиуса Жуниора и Гарета Бэйла.

Заявка "Реала": Куртуа, Ареоля, Альтубе, Карвахаль, Милитао, Серхио Рамос, Варан, Марсело, Менди, Кроос, Модрич, Каземиро, Вальверде, Иско, Азар, Бензема, Васкес, Йович, Родриго.

Матч между клубами состоится 30 октября в 23:15 (мск).

Читайте также: Миятович: "У Бэйла мысли о "Реале" на последнем месте, сначала он думает об Уэльсе и гольфе". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Суд обязал Rambler Group выплатить "Телеспорту" 1,4 миллиона рублей

Суд обязал Rambler Group выплатить "Телеспорту" 1,4 миллиона рублей

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Гранада Гранада 10 20
2 Барселона Барселона 9 19
3 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 10 19
4 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 10 19
5 Севилья Севилья 10 19
6 Реал Мадрид Реал Мадрид 9 18
7 Вильярреал Вильярреал 10 17
8 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 10 14
9 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 10 13
10 Хетафе Хетафе 10 13
11 Валенсия Валенсия 9 13
12 Осасуна Осасуна 9 11
13 Леванте Леванте 10 11
14 Алавес Алавес 10 11
15 Мальорка Мальорка 10 10
16 Эйбар Эйбар 10 9
17 Сельта Виго Сельта Виго 10 9
18 Бетис Бетис 10 9
19 Эспаньол Эспаньол 10 8
20 Леганес Леганес 10 5
Полная таблица

топ-5 тегов