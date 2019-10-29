"Реал" представил заявку на игру против "Леганеса"
Тренерский штаб "Реала" определился с заявкой на игру Примеры против "Леганеса".
Отметим, что в заявке не оказалось Хамеса Родригеса, Винисиуса Жуниора и Гарета Бэйла.
Заявка "Реала": Куртуа, Ареоля, Альтубе, Карвахаль, Милитао, Серхио Рамос, Варан, Марсело, Менди, Кроос, Модрич, Каземиро, Вальверде, Иско, Азар, Бензема, Васкес, Йович, Родриго.
Матч между клубами состоится 30 октября в 23:15 (мск).
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