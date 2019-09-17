"Реал" представил заявку на матч с ПСЖ. Рамос и Марсело пропустят игру

Тренерский штаб "Реала" во главе с Зинедином Зиданом определился с заявкой на игру Лиги Чемпионов с ПСЖ.

Отметим, что в матче не примут участия защитники "сливочных" Серхио Рамос и Марсело.

Вратари: Тибо Куртуа, Альфонс Ареоля, Диего Альтубе;

Защитники: Даниэль Карвахаль, Эдер Милитао, Рафаэль Варан, Альваро Одриосола, Ферлан Менди, Адриан де ла Фуэнте;

Полузащитники: Тони Кроос, Каземиро, Хамес Родригес;

Нападающие: Эден Азар, Карим Бензема, Гарет Бэйл, Лукас Васкес, Лука Йович, Винисиус Жуниор, Родриго.

Поединок между ПСЖ и "Реалом" состоится 18 сентября в 22:00 (мск).

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