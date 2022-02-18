"Реал" предварительно договорился с Холандом

Фото твиттер Эрлинга Холанда

Нападающий дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд с высокой долей вероятности продолжит карьеру в "Реале".

По информации Sport.es, королевский клуб уже заключил предварительное соглашение с представителями футболиста.

Со стороны норвежца документ подписали отец Альф-Инге Холанд и юрист Рафаэл Пимента, правая рука агента Мино Райолы.

За "Реалом" закрепляется приоритетное право покупки Холанда. Сам форвард теперь не может вести переговоры с другими клубами.

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