"Реал" прервал 13-матчевую серию побед на выезде в Ла Лиге, впервые проиграв с 22 февраля

В матче 10-го тура чемпионата Испании "Реал" на выезде проиграл "Жироне" со счетом 1:2.

Это поражение стало первым для королевского клуба в выездных поединках Ла Лиги с 22 февраля этого года. Тогда "сливочные" уступили "Валенсии" (1:2).

Стоит отметить, что "Реал" прервал свою 13-матчевую победную серию в гостевых поединках Ла Лиги.

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