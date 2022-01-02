"Реал" прервал 15-матчевую серию без поражений

Фото: твиттер "Реала"/Автор неизвестен

Мадридский "Реал" в матче 19-го тура чемпионата Испании проиграл "Хетафе" со счетом 0:1, прервав 15-матчевую серию без поражений.

В последний раз до этого королевский клуб проигрывал 3 октября в поединке Ла Лиги против "Эспаньола" (1:2). Также мадридцы в нынешнем сезоне проигрывали "Шерифу" (1:2) в Лиге чемпионов.

Следующий матч "Реал" проведет 5 января на выезде в Кубке Испании против "Алькояно".

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