"Реал" прервал 15-матчевую серию без поражений
Фото: твиттер "Реала"/Автор неизвестен
Мадридский "Реал" в матче 19-го тура чемпионата Испании проиграл "Хетафе" со счетом 0:1, прервав 15-матчевую серию без поражений.
В последний раз до этого королевский клуб проигрывал 3 октября в поединке Ла Лиги против "Эспаньола" (1:2). Также мадридцы в нынешнем сезоне проигрывали "Шерифу" (1:2) в Лиге чемпионов.
Следующий матч "Реал" проведет 5 января на выезде в Кубке Испании против "Алькояно".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
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|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14